Фанаты встревожились, увидев календарь «Ливерпуля» на 2025 год

Сразу три важных футболиста «Ливерпуля» находятся на последнем годе своих контрактов. В этот список входят Трент Александер-Арнольд, Виргил ван Дейк и Мохамед Салах.

Журналист Сэм Маннери показал фотографии календаря на 2025 год, который выпустил клуб. В нём Александер-Арнольд является лицом февраля, Салах – лицом марта, а ван Дейк – лицом апреля. То есть если кто-то из них не продлит контракт, то не возникнет ситуации, когда они будут на календаре в месяцы нового сезона. Фанаты «Ливерпуля» могут быть встревожены, хотя клуб наверняка просто страхуется.

«Ливерпуль» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.