Советник президента «Барселоны» ответил на вопрос о трансфере Холанна

Энрик Масип, являющийся советником президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о возможном подписании форварда Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити».

«Благодаря новой экономике и новому стадиону «Барселона» может рассмотреть возможность подписания любого футболиста. Другой вопрос, действительно ли вам нужен этот футболист, если [за такие деньги] можно подписать двоих других», - цитирует Масипа Marca.

Эрлинга Холанна специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают в 200 миллионов евро. В нынешнем сезоне норвежец провёл за «Манчестер Сити» 16 матчей, в которых забил 15 голов.