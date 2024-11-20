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Гимараэс: «Знаю, что Гвардиоле нравится мой футбол»

20 Ноября 2024 • 18:40 Комментировать

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс дал комментарий по поводу оценки его футбола рулевым «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я знаю, что Гвардиоле нравится мой футбол. Но это нормально, когда великие тренеры восхищаются твоей игрой», - сказал Гимараэс Globo Esporte.

В сезоне 2024/2025 Бруно Гимараэс провёл 14 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 85 миллионов евро.

«Ньюкасл» сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, «Манчестер Сити» - второй.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бруно Гимараэс ещё теги
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