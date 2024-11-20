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«Обращался к юристам»: Роуз рассказал о разговоре с Моуринью

20 Ноября 2024 • 18:34 Комментировать

В давнем документальном фильме о сезоне «Тоттенхэма» были показаны кадры, на которых защитник Дэнни Роуз общается с тренером Жозе Моуринью по поводу своего игрового времени. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«У меня с Моуринью не сложились особые отношения. Это были просто отношения тренера и игрока: «Доброе утро, как вы?» Он хотел играть в три защитника и атаковать через правого. Мне нравилось атаковать, а при его системе левый защитник будет третьим центральным и не будет ходить вперёд. Так что мои дни в клубе были сочтены, когда он выбрал такой подход.

Я бы не сказал, что у нас была большая ссора. Тот разговор, который вы видели в документальном фильме, – это обычный разговор. Любой игрок, который не играет, первым делом постучит в дверь. Когда Почеттино был там, в офисе не было камер. Он не разрешал этого. Я предполагал, что камер нет, но установили одну. Я этого не знал. Меня уведомили только в мае, и я был недоволен. Я даже обращался к юристам», - сказал Роуз BBC Sounds.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Жозе Моуринью Дэнни Роуз ещё теги
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