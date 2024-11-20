«Манчестер Юнайтед» придумал, как выиграть борьбу за Дэвиса у «Реала» и «Баварии»

На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание левого защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Поговаривали, что канадец договорился с «Реалом», хотя гонка, похоже, только набирает обороты.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька, «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть борьбу за Дэвиса. «Красные дьяволы» предлагают футболисту больше денег, чем «Реал» и «Бавария». Действующий контракт канадца с мюнхенцами рассчитан до лета.

Ранее в прессе писали о том, что новый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает Альфонсо Дэвиса отличным игроком для реализации своей любимой схемы 3-4-3.