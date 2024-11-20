Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа слухи

20 Ноября 2024 • 16:48 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Опорный полузащитник «Шеффилд Уэнсдей» Ши Чарльз может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения 21-летнего хавбека, контракт которого принадлежит «Саутгемптону». Подчеркивается, что представителей «канониров» впечатлила игра Чарльза за «Шеффилд Уэнсдей», где он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Чарльз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет десять миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Шеффилд Уэнсдей Ши Чарльз трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
16:48
«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа
01:14
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
19 Ноября
23:44
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб
18 Ноября
22:20
Федерико Вальверде вспомнил, как решил перейти в «Арсенал»
03:35
«Арсенал», «Челси» и другие клубы АПЛ претендуют на форварда сборной Бразилии
01:24
«Арсенал» встретится с агентом звезды Серии А 1
17 Ноября
23:13
«Арсенал» нашёл нового спортивного директора в другом топ-клубе
06:40
Ван Перси объяснил, почему не вернётся в «Арсенал» 1
16 Ноября
22:49
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи 2
20:41
Сане выбрал новый клуб 3
15 Ноября
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
04:56
«Арсенал» претендует на дорогостоящего игрока сборной Испании 4
00:33
«Арсенал» ведёт переговоры по контракту с важным игроком
13 Ноября
04:35
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ
12 Ноября
22:41
«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ 2
11 Ноября
21:39
Пять команд АПЛ смогли за 11 туров забить больше 20 мячей: «Арсенала» в этом списке нет 2
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу «Зенит» может выступить на международном турнире Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что Аморим сказал игрокам «Манчестер Юнайтед» о Фергюсоне
16:36 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Сити» рассказал об «ужасном» трансферном окне после требла
15:50 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал главную трансферную цель
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
14:21 · Англия. Премьер-лига
Документы по будущему Гвардиолы уже готовы – инсайдер 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подаст апелляцию на длительную дисквалификацию Бентанкура – подробности 1
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от Салаха из-за Ямаля 2
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
07:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» слухи
06:24 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье слухи
06:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
01:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
01:14 · Англия. Премьер-лига
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
00:55 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб слухи
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
21:14 · Россия. Премьер-лига
Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»
Все новости