«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа

Опорный полузащитник «Шеффилд Уэнсдей» Ши Чарльз может перебраться в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «Арсенал» рассматривает возможность приобретения 21-летнего хавбека, контракт которого принадлежит «Саутгемптону». Подчеркивается, что представителей «канониров» впечатлила игра Чарльза за «Шеффилд Уэнсдей», где он выступает на правах аренды.

В текущем сезоне Чарльз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет десять миллионов евро.