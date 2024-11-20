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Стало известно, что Аморим сказал игрокам «Манчестер Юнайтед» о Фергюсоне

20 Ноября 2024 • 16:44 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Футболисты «Манчестер Юнайтед» оказались впечатлены Рубеном Аморимом. По данным The Sun, игрокам понравился уверенный стиль португальского специалиста.

«Аморим сказал игрокам, что топ-тренеры не смогли повторить успех Алекса Фергюсона, потому что жили в его тени, а не пытались заставить команду играть в своём духе. Ещё до первой тренировки игроки были впечатлены. После тренировки футболисты были поражены его энергией, подходом и уверенностью. В его манере говорить и уверенности определённо чувствуется влияние Моуринью. Но у него свой стиль. Игроки думают, что понимание с тренером будет хорошим», - приводит таблоид комментарий источника.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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