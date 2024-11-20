Директор «Манчестер Сити» рассказал об «ужасном» трансферном окне после требла

Чики Бегиристайн, который работает на должности спортивного директора «Манчестер Сити», вспомнил о летнем трансферном окне 2023 года после требла.

«Трансферное окно было немного ужасным – по крайней мере, для меня. После выигрыша требла все были в замешательстве. Главные герои завоевания этих трофеев думали, что им следует получить больше по новым контрактам. А те, кто не играл в финала, были раздражены и пытались уйти из клуба», - цитирует Бегиристайна Manchester Evening News, ссылаясь на фильм о «Манчестер Сити».

Как известно, по завершению сезона 2024/2025 Чики Бегиристайн покинет пост спортивного директора «Манчестер Сити».