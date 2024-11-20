Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»

В обозримом будущем «Манчестер Сити» должен объявить о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой. Ранее в прессе писали о том, что «горожане» согласовали с испанским специалистом трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/2026. В нём есть опция пролонгации ещё на год.

Как сообщает The Guardian, в новом контракте Гвардиолы не прописана опция расторжения при вылете «Манчестер Сити» из Премьер-лиги. Если клуб так сурово накажут за нарушения финансовых правил, испанец продолжит работать на своём посту.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.