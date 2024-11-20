Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»

20 Ноября 2024 • 15:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

В обозримом будущем «Манчестер Сити» должен объявить о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой. Ранее в прессе писали о том, что «горожане» согласовали с испанским специалистом трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/2026. В нём есть опция пролонгации ещё на год.

Как сообщает The Guardian, в новом контракте Гвардиолы не прописана опция расторжения при вылете «Манчестер Сити» из Премьер-лиги. Если клуб так сурово накажут за нарушения финансовых правил, испанец продолжит работать на своём посту.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 3
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
01:34
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
00:55
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока
19 Ноября
23:54
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
18 Ноября
23:57
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру
04:33
«Вест Хэм» нашёл замену Пакета в топ-клубе АПЛ
17 Ноября
07:32
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
16 Ноября
20:33
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме»
16:33
Гвардиола договорился с «Манчестер Сити» о продлении контракта 1
15 Ноября
18:21
Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
23:27
Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ
03:26
Кукурелья объяснил, почему Родри заслужил «Золотой мяч»
01:28
Палмер: «Я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили» 1
13 Ноября
22:12
Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона
16:21
«Манчестер Сити» снова потерял Доку
05:18
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 3
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
12 Ноября
23:39
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:32
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
17:32
Родри рассказал, почему Мората называл его тупым 1
17:18
Родри ответил, знал ли заранее о победе в голосовании на «Золотой мяч»
15:45
Родри: Когда я пришёл в «Манчестер Сити», Гвардиола собирался уйти через год
15:35
Родри назвал единственного игрока, который способен приблизиться к Месси и Роналду
11 Ноября
21:46
Команда, забивавшая больше всех мячей в текущем сезоне АПЛ, идёт на 10-м месте в таблице
16:31
«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
04:50
Гвардиола: «Будет здорово, когда мы снова выиграем» 1
10 Ноября
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу «Зенит» может выступить на международном турнире Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать игрока из Чемпионшипа слухи
16:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что Аморим сказал игрокам «Манчестер Юнайтед» о Фергюсоне
16:36 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Сити» рассказал об «ужасном» трансферном окне после требла
15:50 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал главную трансферную цель
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
14:21 · Англия. Премьер-лига
Документы по будущему Гвардиолы уже готовы – инсайдер 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подаст апелляцию на длительную дисквалификацию Бентанкура – подробности 1
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от Салаха из-за Ямаля 2
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
07:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» слухи
06:24 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье слухи
06:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
01:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
01:14 · Англия. Премьер-лига
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
00:55 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб слухи
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
21:14 · Россия. Премьер-лига
Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»
Все новости