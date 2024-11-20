«Арсенал» выбрал главную трансферную цель

«Арсенал» определился с главной трансферной целью. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, лондонский клуб хочет подписать нападающего Александра Исака из «Ньюкасла».

В то же время отмечается, что «Ньюкасл» рассмотрит кандидатуры Доминика Калверта-Льюина и Джонатана Дэвида. Кто-то из них может заменить Исака в линии атаки «сорок». И Калверт-Льюин, и Дэвид летом могут обрести статус свободного агента.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Александра Исака в 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.