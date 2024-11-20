Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ

20 Ноября 2024 • 15:25 Комментировать

«Галатасарай» в последние годы отличается умением подписывать статусных футболистов. Далеко не каждый клуб может позволить себе пригласить таких нападающих, как Мауро Икарди и Виктор Осимхен.

Дальше – больше. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fanatic, «Галатасарай» стремится подписать Хын Мин Сона. Стамбульские «львы» рассчитывают заполучить южного корейца летом, когда футболист может обрести статус свободного агента.

Действующий контракт 32-летнего Хын Мин Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона. Нападающий является капитаном лондонской команды, за которую он играет уже десятый год. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Тоттенхэм Сон Хын Мин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу «Зенит» может выступить на международном турнире
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
15:50 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал главную трансферную цель
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии
14:21 · Англия. Премьер-лига
Документы по будущему Гвардиолы уже готовы – инсайдер 1
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подаст апелляцию на длительную дисквалификацию Бентанкура – подробности 1
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от Салаха из-за Ямаля 2
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
07:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» слухи
06:24 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье слухи
06:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
01:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
01:14 · Англия. Премьер-лига
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
00:55 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб слухи
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
21:14 · Россия. Премьер-лига
Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле 1
19:51 · Англия. Премьер-лига
Кампуш получил предложение от топ-клуба АПЛ 1
Все новости