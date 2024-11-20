«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ

«Галатасарай» в последние годы отличается умением подписывать статусных футболистов. Далеко не каждый клуб может позволить себе пригласить таких нападающих, как Мауро Икарди и Виктор Осимхен.

Дальше – больше. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fanatic, «Галатасарай» стремится подписать Хын Мин Сона. Стамбульские «львы» рассчитывают заполучить южного корейца летом, когда футболист может обрести статус свободного агента.

Действующий контракт 32-летнего Хын Мин Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона. Нападающий является капитаном лондонской команды, за которую он играет уже десятый год.