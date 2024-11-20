«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии

«Манчестер Сити» ведёт работу по усилению своего состава. Как сообщает Football Transfers, на радаре «горожан» оказался защитник Костелло Лукеба из «РБ Лейпцига». Чемпионы Англии последних лет в настоящий момент сейчас изучают возможность подписания 21-летнего футболиста.

В последнее время слухи связывают Лукеба с разными топ-клубами Европы, в частности с мадридским «Реалом». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника «быков» в 40 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Костелло Лукеба провёл 12 матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.