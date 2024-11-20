Документы по будущему Гвардиолы уже готовы – инсайдер

Всё идёт к тому, что Хосеп Гвардиола продолжит работать на должности главного тренера «Манчестер Сити». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях о том, что документы по новому контракту для Гвардиолы уже готовы. Все пункты были согласованы сторонами.

Как уже ранее сообщалось, новое трудовое соглашение Гвардиолы будет рассчитано до конца сезона 2025/2026. В договоре будет прописана опция продления ещё на один сезон.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года. На текущий момент команда располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.