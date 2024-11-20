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«Тоттенхэм» подаст апелляцию на длительную дисквалификацию Бентанкура – подробности

20 Ноября 2024 • 14:08 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил длительную дисквалификацию за расизм. Уругвайский футболист должен пропустить семь игр на внутренней арене в Англии. Летом Бентанкур говорил о Хын Мин Соне и бросил фразу, что корейских футболистов сложно отличать. Разумеется, высказывание вызвало шумиху.

Как сообщает The Telegraph, «Тоттенхэм» подаст апелляцию на решение по Бентанкуру. Лондонский клуб обжалует не само наказание, а его срок – он превысил минимальные шесть игр за такие нарушения.

Источник отмечает, что вряд ли дисквалификацию Бентанкура сократят более чем на один матч (до шести игр), но даже ради этого «Тоттенхэм» будет бороться.

Также в заметке говорится о том, что другие клубы АПЛ были шокированы вердиктом по этому делу. Они считают, что пример Бентанкура решили сделать показательным.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур
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