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«Барселона» отказалась от Салаха из-за Ямаля

20 Ноября 2024 • 09:06 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах находился в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщают журналисты Fichajes, боссы «сине-гранатовых» все же отказались от подписания египетского футболиста.

В клубе решили, что переход Салаха может повлиять на развитие 17-летнего Ламина Ямаля, который в своем юном возрасте стал одним из лидеров «сине-гранатовых».

Салах связан контрактными обязательствами с мерсисайдским грандом до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мохамеда оценивается в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард поучаствовал в 17 поединках «Ливерпуля», отметившись десятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах Ламин Ямаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Erling Viglafson
20 Ноября 2024 в 09:40
И это - хорошие новости. Не стоит рушить баланс и покупать игрока, для которого нет позиции в данный момент. Да и в целом - команда на ходу, все сыгрались... Не нужно чинить то, что не сломано. Лучше сосредоточиться на удержании нужных и замене Леви. Он не вечный. Да и - нестабильный.
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