«Барселона» отказалась от Салаха из-за Ямаля

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах находился в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщают журналисты Fichajes, боссы «сине-гранатовых» все же отказались от подписания египетского футболиста.

В клубе решили, что переход Салаха может повлиять на развитие 17-летнего Ламина Ямаля, который в своем юном возрасте стал одним из лидеров «сине-гранатовых».

Салах связан контрактными обязательствами с мерсисайдским грандом до середины 2025 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мохамеда оценивается в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард поучаствовал в 17 поединках «Ливерпуля», отметившись десятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.