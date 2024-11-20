«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт заинтересовал ещё один топ-клуб.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста давно считается «Манчестер Юнайтед» – по слухам, «красные дьяволы» планируют вернуться к кандидатуре перспективного англичанина летом следующего года. Как информирует Calciomercato, к Брэнтуэйту также присматривается «Ювентус». Представители «старой синьоры» изучают возможность летнего подписания игрока «ирисок» наряду с другими опциями.

Джерред Брэнтуэйт отыграл всего пять матчей за «Эвертон» в нынешнем сезоне из-за травмы. Стоимость центрбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 42 млн евро.