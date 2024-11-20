Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2024 • 07:33 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
23.11 18:00

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт заинтересовал ещё один топ-клуб.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста давно считается «Манчестер Юнайтед» – по слухам, «красные дьяволы» планируют вернуться к кандидатуре перспективного англичанина летом следующего года. Как информирует Calciomercato, к Брэнтуэйту также присматривается «Ювентус». Представители «старой синьоры» изучают возможность летнего подписания игрока «ирисок» наряду с другими опциями.

Джерред Брэнтуэйт отыграл всего пять матчей за «Эвертон» в нынешнем сезоне из-за травмы. Стоимость центрбека, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 42 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Манчестер Юнайтед Джерред Брэнтуэйт трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

13 Ноября
01:01
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЭВЕРТОН БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА принял решение по России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Шесть футболистов покинули сборную России Неймар выбрал новый клуб Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый
УЕФА принял решение по России Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити» и «Арсенал» Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией
Спортивные новости
Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ «Металлург» в овертайме на выезде дожал «Салават Юлаев» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
07:33 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» претендует на дорогостоящую цель «Манчестер Юнайтед»
07:24 · Англия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»
07:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» слухи
06:24 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Рафинье слухи
06:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»
05:45 · Англия. Премьер-лига
Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
01:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
01:14 · Англия. Премьер-лига
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
00:55 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»
19 Ноября
23:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Гюлер может сменить «Реал» на английский топ-клуб слухи
22:56 · Англия. Чемпионшип
Джоб Беллингем может повторить путь звёздного брата
21:14 · Россия. Премьер-лига
Рината Билялетдинова не удивит переход Батракова в «Манчестер Сити»
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле 1
19:51 · Англия. Премьер-лига
Кампуш получил предложение от топ-клуба АПЛ 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется спортивным директором «ПСЖ» 1
19:41 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрели топ-форварда 1
19:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет продать трёх футболистов зимой
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделает «Барселоне» предложение по Рафинье 1
18:19 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Дрэгушин не уйдёт из «Тоттенхэма» зимой»
18:14 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти смирился: Трента не будет в «Реале» зимой
17:58 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс – об интересе «Манчестер Сити»: «Я люблю «Ньюкасл»
Все новости