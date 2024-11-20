Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» летом, когда подойдёт к концу срок контракта.

Стороны пока не договорились об условиях дальнейшего сотрудничества. Одним из потенциальных преемников звёздного египтянина в составе мерсисайдцев считается его соотечественник Омар Мармуш, проводящий невероятный сезон в немецком «Айнтрахте».

«Не секрет, что Мармуш, скорее всего, отправится в «Ливерпуль» следующим летом, – высказывается журналист газеты Bild Марсель Райф. – Я бы поставил несколько евро на то, что он станет преемником своего великого кумира Мо Салаха», – заявил представитель СМИ.

На счету 25-летнего Мармуша 14 забитых голов и 10 ассистов в 16 матчах текущего сезона за «Айнтрахт».