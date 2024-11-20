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Швейцарский журналист назвал преемника Салаха в «Ливерпуле»

20 Ноября 2024 • 07:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Вердер
23.11 20:30

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» летом, когда подойдёт к концу срок контракта.

Стороны пока не договорились об условиях дальнейшего сотрудничества. Одним из потенциальных преемников звёздного египтянина в составе мерсисайдцев считается его соотечественник Омар Мармуш, проводящий невероятный сезон в немецком «Айнтрахте».

«Не секрет, что Мармуш, скорее всего, отправится в «Ливерпуль» следующим летом, – высказывается журналист газеты Bild Марсель Райф. – Я бы поставил несколько евро на то, что он станет преемником своего великого кумира Мо Салаха», – заявил представитель СМИ.

На счету 25-летнего Мармуша 14 забитых голов и 10 ассистов в 16 матчах текущего сезона за «Айнтрахт».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Мохамед Салах Омар Мармуш трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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