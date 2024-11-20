Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед»

Семь футболистов «Манчестер Юнайтед» могут быть выставлены на трансфер при новом главном тренере Рубене Амориме.

Весьма вероятно, что летом команду ждёт значительная перестройка. По данным Mirror, португальский рулевой «красных дьяволов» готов отказаться от услуг Гарри Магуайра, Кристиана Эриксена, Джонни Эванса, Тирелла Маласии, Виктора Линделофа, Каземиро и Антони. Всем им может быть дано указание искать новый клуб после завершения сезона.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в текущем месяце, заменив уволенного Эрика тен Хага.

Манкунианцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 15 набранными очками после 11 туров.