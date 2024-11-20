В «Барселоне» приняли решение по Рафинье

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас вряд ли будет продан, несмотря на интерес из Английской премьер-лиги.

Согласно слухам, распространившимся в последние дни, на звёздного бразильца претендует лондонский «Арсенал». Тем не менее, как сообщает журналист Экрем Конур, в «Барселоне» не думают о продаже Рафиньи. 27-летний футболист стал ключевым игроком команды при Хансе-Дитере Флике, поэтому его намерены удержать.

Рафинья Диас записал себе в актив 12 забитых мячей и десять результативных передач в 17 поединках нынешней кампании за «сине-гранатовых». Стоимость лидера атаки каталонского гранда оценивается экспертами портала Transfermarkt в 60 млн евро.