«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»

В «Ливерпуле» запланировали старт переговоров с мадридским «Реалом» по Орельену Тчуамени.

Английский гранд давно заинтересован в подписании полузащитника – уже в скором времени клуб может начать работу над будущим громким трансфером. По сообщениям Defensacentral, представители «красных» намерены вступить в переговоры уже в этом месяце, когда президент «Реала» Флорентино Перес приедет на «Энфилд» на матч Лиги чемпионов. В «Ливерпуле» считают, что в Мадриде недооценивают француза и не используют весь его талант.

Стоимость Орельена Тчуамени оценивается экспертами Transfermarkt в 100 млн евро.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится 27 ноября.