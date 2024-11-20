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«Ливерпуль» начнёт переговоры по звёздному игроку «Реала»

20 Ноября 2024 • 06:06 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
24.11 17:00

В «Ливерпуле» запланировали старт переговоров с мадридским «Реалом» по Орельену Тчуамени.

Английский гранд давно заинтересован в подписании полузащитника – уже в скором времени клуб может начать работу над будущим громким трансфером. По сообщениям Defensacentral, представители «красных» намерены вступить в переговоры уже в этом месяце, когда президент «Реала» Флорентино Перес приедет на «Энфилд» на матч Лиги чемпионов. В «Ливерпуле» считают, что в Мадриде недооценивают француза и не используют весь его талант.

Стоимость Орельена Тчуамени оценивается экспертами Transfermarkt в 100 млн евро.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится 27 ноября.

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