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Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

20 Ноября 2024 • 05:45 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.11 X 10.50 2 17.00
22.11 22:30

Футболист «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о возможном возвращении в Английскую премьер-лигу.

Немецкий вингер пополнил ряды мюнхенского гранда в 2020 году, перебравшись из «Манчестер Сити». Цвета «горожан» игрок представлял на протяжении четырёх лет.

«Я испытываю симпатию к чемпионату Англии, до сих пор смотрю некоторые матчи по телевизору. Но больше всего меня интересует клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать трофеи. Всё это есть у меня в «Баварии». Именно с «Баварией» связаны мои главные вызовы и цели», – сказал в интервью Sport Bild Сане, отвечая на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Действующий контракт футболиста с «Баварией» истекает следующим летом.

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Бавария Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Лерой Сане ещё теги

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