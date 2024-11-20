Сане ответил на вопрос об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

Футболист «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о возможном возвращении в Английскую премьер-лигу.

Немецкий вингер пополнил ряды мюнхенского гранда в 2020 году, перебравшись из «Манчестер Сити». Цвета «горожан» игрок представлял на протяжении четырёх лет.

«Я испытываю симпатию к чемпионату Англии, до сих пор смотрю некоторые матчи по телевизору. Но больше всего меня интересует клуб, где я могу показывать свою лучшую игру, развиваться и выигрывать трофеи. Всё это есть у меня в «Баварии». Именно с «Баварией» связаны мои главные вызовы и цели», – сказал в интервью Sport Bild Сане, отвечая на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Действующий контракт футболиста с «Баварией» истекает следующим летом.