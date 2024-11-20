В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу

В «Манчестер Сити» не было сомнений относительно будущего главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Как стало известно во вторник, испанец согласился продлить контракт с клубом. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «горожан» не искало замену Гвардиоле и не связывалось с другими наставниками, так как было уверено в продолжении сотрудничества с нынешним рулевым. Английский гранд не контактировал ни с Рубеном Аморимом, ни с Хаби Алонсо, несмотря на возникавшие по ходу текущего сезона слухи.

Хосеп Гвардиола работает в «Манчестер Сити» уже девятый год. В шести из семи последних кампаний команда становилась победителем Английской премьер-лиги.