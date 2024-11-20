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Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо

20 Ноября 2024 • 01:14 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может перебраться в другой клуб.

Интерес к 32-летнему футболисту проявляет турецкий «Бешикташ», докладывает журналист Экрем Конур. Уже следующим летом опытный итальянец может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с «канонирами» истекает в конце июне. Пока неясно, планируют ли лондонцы сохранить хавбека в своих рядах.

Жоржиньо принял участие в семи матчах команды Микеля Артеты в текущей кампании. В рамках Премьер-лиги игрок появился на поле всего трижды. Стоимость бывшей звезды «Челси» на портале Transfermarkt – 12 млн евро.

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Бешикташ Арсенал Лондон Жоржиньо трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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