Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может перебраться в другой клуб.

Интерес к 32-летнему футболисту проявляет турецкий «Бешикташ», докладывает журналист Экрем Конур. Уже следующим летом опытный итальянец может стать свободным агентом, так как его действующий контракт с «канонирами» истекает в конце июне. Пока неясно, планируют ли лондонцы сохранить хавбека в своих рядах.

Жоржиньо принял участие в семи матчах команды Микеля Артеты в текущей кампании. В рамках Премьер-лиги игрок появился на поле всего трижды. Стоимость бывшей звезды «Челси» на портале Transfermarkt – 12 млн евро.