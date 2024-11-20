В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может быть продан в следующем году.

Интерес к аргентинцу давно приписывается мадридскому «Реалу», и сам чемпион мира, по имеющейся информации, может соблазниться предложением от «королевского клуба». Как сообщает Football Insider, в «Тоттенхэме» не исключают возможность продажи 26-летнего игрока, если желающие предложат приемлемые условия. Кроме того, «шпоры» надеются найти достойную замену, прежде чем расставаться с важным футболистом.

Оценочная стоимость Кристиана Ромеро на портале Transfermarkt составляет 65 млн евро. Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.