Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассчитывает на усиление состава в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» вряд ли будут активны на рынке в январе, зато летом, вероятно, попробуют провернуть ряд громких сделок. Если верить Fichajes, Аморим включил в список интересов трёх звёздных футболистов: речь о форвардах Викторе Дьёкереше («Спортинг» Лиссабон) и Викторе Осимхене («Наполи», в аренде в «Галатасарае»), а также о центральном защитнике «Эвертона» Джерреде Брэнтуэйте.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре. Он заменил уволенного Эрика тен Хага.