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Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков

20 Ноября 2024 • 00:21 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассчитывает на усиление состава в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» вряд ли будут активны на рынке в январе, зато летом, вероятно, попробуют провернуть ряд громких сделок. Если верить Fichajes, Аморим включил в список интересов трёх звёздных футболистов: речь о форвардах Викторе Дьёкереше («Спортинг» Лиссабон) и Викторе Осимхене («Наполи», в аренде в «Галатасарае»), а также о центральном защитнике «Эвертона» Джерреде Брэнтуэйте.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре. Он заменил уволенного Эрика тен Хага.

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