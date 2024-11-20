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«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»

20 Ноября 2024 • 00:09 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Лондонский «Арсенал» не намерен продавать центрального защитника Вильяма Салиба.

Согласно многочисленным слухам, «сливочные» обозначили француза в качестве одной из трансферных целей на лето следующего года. По информации Football Insider, «Арсенал» ответит отказом, если получит предложение от «Реала» по Салиба. «Канониры» считают 23-летнего игрока ключевой фигурой проекта и будут всеми силами препятствовать его уходу.

Контракт Вильяма Салиба с «Арсеналом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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