«Арсенал» принял решение по Салиба на фоне интереса «Реала»

Лондонский «Арсенал» не намерен продавать центрального защитника Вильяма Салиба.

Согласно многочисленным слухам, «сливочные» обозначили француза в качестве одной из трансферных целей на лето следующего года. По информации Football Insider, «Арсенал» ответит отказом, если получит предложение от «Реала» по Салиба. «Канониры» считают 23-летнего игрока ключевой фигурой проекта и будут всеми силами препятствовать его уходу.

Контракт Вильяма Салиба с «Арсеналом» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.