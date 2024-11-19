Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов продлить контракт с клубом.

«Горожане» согласовали с испанским специалистом новый договор, рассчитанный до лета 2026 года, сообщает журналист Сэм Ли. Также в контракте будет предусмотрена опция автоматической пролонгации ещё на 12 месяцев. Официально о заключении сделки может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Действующее соглашение Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает по окончании нынешнего сезона. Наставник занимает должность во главе команды с лета 2016 года.

Под руководством 53-летнего рулевого манчестерский гранд шесть раз выиграл Английскую премьер-лигу и однажды стал победителем Лиги чемпионов.