Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер попал в сферу интересов гранда Английской премьер-лиги.

Турецкий футболист, если верить слухам, недоволен своим положением в команде Карло Анчелотти из-за редких появлений в стартовом составе. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, ситуацией может воспользоваться лондонский «Арсенал», рассматривающий возможность подписания 19-летней восходящей звезды.

Арда Гюлер принял участие в 12 поединках «Реала» в текущем сезоне, только трижды выйдя на поле с первых минут. На счету атакующего хавбека пока нет результативных действий.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Гюлера в 45 млн евро.