«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку

Защитник «Ноттингем Фореста» Мурильо может перейти в английский топ-клуб.

Как сообщает CaughtOffside, интерес к Мурильо проявляет «Ливерпуль», который видит в 22-летнем защитнике замену Виргилу ван Дейку. Отмечается, что «Ноттингем Форест» не собирается продавать бразильца летом, диалог возможен только после сезона. «Ливерпуль» не собирается форсировать события, а планирует сконцентрироваться на переговорах о продлении контракта с ван Дейком.

Мурильо сыграл 11 матчей в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги и отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.