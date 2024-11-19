«Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле

Хосеп Гвардиола на пресс-конференциях регулярно говорит о том, что он ещё не принял решение по будущему. Руководители «Манчестер Сити» считают, что испанец говорит правду – он не определился и взвешивает разные варианты. Действующий контракт Гвардиолы истекает летом.

Как стало известно ESPN, боссы «горожан» ожидают, что Гвардиола сообщит им о своём решении между текущей паузой на матчи сборных и январём. Руководство клуба не хочет торопить тренера, но не хочет и возникновения ситуации, когда в конце сезона не будет понятно, кто будет тренировать команду дальше.

В то же время отмечается, что «Манчестер Сити» проводит комплексное изучение кандидатов на случай расставания с Гвардиолой. На радаре «горожан» оказался Хаби Алонсо из «Байера».

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