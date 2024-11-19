Кампуш получил предложение от топ-клуба АПЛ

Футбольный функционер Луиш Кампуш, который трудится в спортивном секторе «ПСЖ», может перейти на должность в клубе Английской премьер-лиги. В последнее время в прессе пишут об интересе к Кампушу со стороны «Арсенала».

Как сообщает Football Transfers, «Арсенал» не просто интересуется Кампушем, но уже и успел сделать 60-летнему специалисту предложение.

Как известно, «Арсеналу» нужен новый спортивный директор после расставания с Эду.

После одиннадцати сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на девять очков.