Кампуш получил предложение от топ-клуба АПЛ

Футбольный функционер Луиш Кампуш, который трудится в спортивном секторе «ПСЖ», может перейти на должность в клубе Английской премьер-лиги. В последнее время в прессе пишут об интересе к Кампушу со стороны «Арсенала».
Как сообщает Football Transfers, «Арсенал» не просто интересуется Кампушем, но уже и успел сделать 60-летнему специалисту предложение.
Как известно, «Арсеналу» нужен новый спортивный директор после расставания с Эду.
После одиннадцати сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на девять очков.
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