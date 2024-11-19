«Арсенал» интересуется спортивным директором «ПСЖ»

«Арсенал» продолжает поиски спортивного директора.

Как сообщает France Info, лондонский клуб проявляет интерес к спортивному директору «ПСЖ» Луису Кампосу. Отмечается, что 60-летний португалец на данный момент ведёт переговоры с парижским клубом о продлении контракта.

Напомним, что в начале ноября пост спортивного директора «Арсенала» по собственному желанию покинул Эду Гаспар.

После 11 туров подопечные Микеля Артерты занимают четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «канониры» переживают непростой период, в последних пяти матчах была одержана лишь одна победа.