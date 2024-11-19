Скауты «Манчестер Юнайтед» просмотрели топ-форварда

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением состава команды. Клуб продолжают связывать с форвардом Виктором Дьёкерешем из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает The Sun, в субботу скауты «красных дьяволов» просматривали Дьёкереша в матче сборной Швеции против Словакии. Шведы победили 2:1, а Дьёкереш записал на свой счёт гол и голевой пас.

Ранее Виктор Дьёкереш заявил о том, что планирует провести полный сезон в «Спортинге». В 18 матчах этого сезона форвард забил 23 гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что недавно тренер Рубен Аморим перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Это может помочь «красным дьяволам» в борьбе за Дьёкереша, которого портал Transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро.