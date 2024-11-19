«Арсенал» хочет продать трёх футболистов зимой

Лондонский «Арсенал» готов расстаться с тремя футболистами в зимнее трансферное окно.

Как сообщил экс-скаут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Мик Скаут в разговоре с Football Insider, лондонцы готовы расстаться с защитниками Александром Зинченко и Кираном Тирни и нападающим Габриэлем Жезусом. Футболисты не входят в планы Артеты, таким образом, с помощью их продажи руководство клуба планирует разгрузить зарплатную ведомость и реинвестировать прибыль в усиление.

После 11 туров «Арсенал» под руководством Артеты занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже девять зачётных баллов.