«Арсенал» сделает «Барселоне» предложение по Рафинье

Капитан «Барселоны» Рафинья может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Fichajes, бразильцем интересуется лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют предложить за футболиста порядка 75 миллионов евро. Отмечается, что «Барселона» не планирует расставаться с Рафиньей за сумму меньшую, чем 83 миллиона евро.

27-летний Рафинья на данный момент является лидером «Барселоны», в нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за каталонский клуб, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт бразильца с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.