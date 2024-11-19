Агент: «Дрэгушин не уйдёт из «Тоттенхэма» зимой»

Агент Флорин Маниа, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Для Раду большая честь, что им интересуются такие клуба как «Наполи» и «Ювентус», но на данный момент это не больше чем слухи. Сейчас Дрэгушин сосредоточен на выступлениях за «Тоттенхэм», у него впереди ещё много лет контракта. Вы должны понимать, что непросто перейти в топ-клуб и сразу делать разницу. Конечно, нормально оценивать текущую ситуацию, но зимой Раду никуда не уйдёт, а летом мы вновь пообщаемся и решим, что делать дальше», - цитирует представителя футболиста Telecarpi.