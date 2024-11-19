Анчелотти смирился: Трента не будет в «Реале» зимой

Поговаривают, что в следующем году защитник Трент Александер-Арнольд сменит «Ливерпуль» на «Реал». Проскакивала информация о желании мадридцев подписать англичанина уже зимой на фоне серьёзной травмы Дани Карвахаля.

Как сообщает Relevo, «Реал» теперь отказался от попыток подписать Трента в зимнее трансферное окно. В мадридском клубе осознали, что попытки заполучить воспитанника «Ливерпуля» в январе будут тщетными.

По данным источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти смирился с тем, что зимних трансферов не будет. «Сливочные» будут усиливать свой состав уже по завершению сезона, то есть летом.