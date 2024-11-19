Гимараэс – об интересе «Манчестер Сити»: «Я люблю «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс высказался об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

«Я верю, что являюсь одним из ключевых игроков «Ньюкасла», здесь ко мне относятся с огромным уважением. Несколько лет назад я мечтал играть в Английской премьер-лиге, а сейчас являюсь капитаном «Ньюкасла» - это что-то невероятное. Я очень люблю «Ньюкасл». Конечно, интерес от «Манчестер Сити» показывает, что я демонстрирую высокий уровень, но это лишь интерес.

Гвардиола? Один раз мы перекинулись словами, я восхитился его работой, а он моей, ничего больше», - цитирует Гимараэса Globo Esporte.