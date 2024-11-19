Родри назвал самого сильного соперника

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, кто был самым сильным футболистом, против которого он играл.

«Когда Месси был в своей лучшей форме, то это он. Если же говорить об Английской премьер-лиге, то назову Салаха, особенно когда едешь на «Энфилд», очень сильный футболист», - сказал Родри.

Отметим, что Родри стал обладателем «Золотого» мяча в конце октября, а на данный момент испанец восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, он пропустит остаток сезона. После травмы испанского полузащитника огромные проблемы испытывает «Манчестер Сити», который отстаёт от «Ливерпуля» уже на пять очков.