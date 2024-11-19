Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал условие возвращения Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что звёздный Криштиану Роналду хотел бы вернуться в команду.

«Криштиану знаком с Аморимом, но я не верю, что Рубен подпишет его только из-за этого. Рубен не подпишет игрока просто для того, чтобы ему угодить. Такое возможно только в том случае, если он поверит, что Криштиану может помочь команде. Я уверен, что Роналду был бы рад вернуться и помочь клубу, потому что ему нравятся вызовы. Если будет шанс, он приедет», - сказал Саа Betfred.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года на фоне сложных отношений с тогдашним тренером Эриком тен Хагом.