Эндрик может перейти из «Реала» в неожиданный клуб АПЛ

Нападающий Эндрик получает мало игрового времени в «Реале», поэтому вариант с его уходом на правах аренды нельзя исключать. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, талантливый бразилец может оказаться в «Саутгемптоне». Клуб Английской премьер-лиги хотел бы подписать Эндрика для усиления атаки.

Стоит сказать, что «Саутгемптон» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице английского чемпионата.

Эндрик поучаствовал в десяти матчах «Реала» после летнего трансфера. На счету 18-летнего бразильца два гола и один голевой пас на партнёра в футболку мадридского гранда.

Эндрик может уйти из «Реала» в клуб Роналдо