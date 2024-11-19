Эндрик может перейти из «Реала» в неожиданный клуб АПЛ

Нападающий Эндрик получает мало игрового времени в «Реале», поэтому вариант с его уходом на правах аренды нельзя исключать. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, талантливый бразилец может оказаться в «Саутгемптоне». Клуб Английской премьер-лиги хотел бы подписать Эндрика для усиления атаки.
Стоит сказать, что «Саутгемптон» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице английского чемпионата.
Эндрик поучаствовал в десяти матчах «Реала» после летнего трансфера. На счету 18-летнего бразильца два гола и один голевой пас на партнёра в футболку мадридского гранда.
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