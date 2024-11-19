Клопп рассматривал Антони в качестве замены Салаху

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони мог оказаться в «Ливерпуле».

Как сообщает The Times, бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривал Антони в качестве замены Мохамеду Салаху два года назад.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» купил Антони у «Аякса» в августе 2022 года, сумма трансфера составила 95 миллионов евро, за это время бразилец так и не смог проявить себя в полной мере. В последнее время в СМИ регулярно появляется информация, что Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Антони сыграл пять матчей за английский клуб и отметился одним забитым голом.