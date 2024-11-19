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Зинченко рассказал, как Артета обманывает соперников

19 Ноября 2024 • 16:07 Комментировать

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о том, как главный тренер команды Микель Артета обманывает своих соперников.

«Артета любит играть с соперниками. Я слышал, как он говорил, чтобы травмированные игроки ездили в командном автобусе с вещами в сумках. Так Артета пытался запутать соперника», - написал Зинченко в своей автобиографии.

Ранее в английских СМИ уже писали о том, что Артета использует разные хитрости, в частности на пресс-конференциях даёт неверные сведения о том, восстановились ли те или иные футболисты.

«Арсенал» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко ещё теги
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