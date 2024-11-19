«Манчестер Сити» может купить игрока сборной Украины

«Манчестер Сити» входит в список клубов, которым интересен футболист национальной сборной Украины. Речь идёт о защитнике Илье Забарном из «Борнмута».

Как сообщает на своих страницах TEAMtalk, 22-летний Забарный находится на радарах «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэма».

Илья Забарный выступает за «Борнмут» с конца января 2023 года. С тех пор украинский защитник провёл за «вишен» 84 официальных матча, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Забарного в 32 миллиона евро.