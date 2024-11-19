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Гвардиола ведёт переговоры

19 Ноября 2024 • 14:31 Комментировать

«Манчестер Сити» с оптимизмом смотрит на ситуацию с контрактом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Как известно, действующее трудовое соглашение испанского специалиста рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, окончательно решение по будущему Гвардиола ещё не принял. В эти дни специалист продолжает переговоры с «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с начала сезона 2016/2017. За это время команда выиграла множество титулов, в частности трофей Лиги чемпионов в 2023 году.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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