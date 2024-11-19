«Ливерпуль» выбрал трансферную цель с ценником в 85 млн евро

«Ливерпуль» работает над усилением состава команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание La Gazzetta dello Sport, мерсисайдский клуб нацелился на нападающего Маркуса Тюрама из «Интера». В то же время отмечается, что в действующем контракте 27-летнего Тюрама прописана крупная опция выкупа – 85 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Маркус Тюрам провёл за «Интер» 15 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.

«Интер» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, а «Ливерпуль» является лидером Премьер-лиги.