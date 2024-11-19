Молодой игрок «Астон Виллы» Морган Роджерс связал себя с бирмингемским клубом новым трудовым соглашением. Оно рассчитано до 2030 года, делится пресс-служба «вилланов».

Унаи Эмери и все люди в клубе считают Роджерса ключевым игроком в настоящем и будущем. Амплуа 22-летнего футболиста на поле – атакующий полузащитник. В рамках текущего сезона во всех турнирах ему удалось в 15 матчах забить три гола и оформить три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Роджерса в 22 млн евро. Недавно, в рамках ноябрьской международной паузы игрока впервые в карьере вызвали в национальную сборную Англии.