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«Челси» хочет купить вратаря «Ливерпуля»

19 Ноября 2024 • 11:55 Комментировать (2)

Вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в трансфере 25-летнего ирландского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово выделить на этот переход порядка 42 миллионов евро. Сам Келлехер готов к смене клубной прописки, поскольку поигрывает конкуренцию за место в стартовом составе бразильцу Алиссону Бекеру.

Примечательно, что Келлехер может стать 11-м вратарем в лондонском коллективе. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Каомхин Келлехер трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Барсaфобия
19 Ноября 2024 в 12:12
9-й по счету вратарь Челси, без шуток говорю
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ВетерПеремен
19 Ноября 2024 в 11:59
Дичь)
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