«Челси» хочет купить вратаря «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, в трансфере 25-летнего ирландского футболиста заинтересован лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово выделить на этот переход порядка 42 миллионов евро. Сам Келлехер готов к смене клубной прописки, поскольку поигрывает конкуренцию за место в стартовом составе бразильцу Алиссону Бекеру.

Примечательно, что Келлехер может стать 11-м вратарем в лондонском коллективе. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года.