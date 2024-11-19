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Нападающий «Ливерпуля» Салах высказал мнение о Мармуше

19 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал сравнения с форвардом немецкого «Айнтрахта» Омаром Мармушем.

«Омар очень талантливый футболист. Мармуш является одним из лидеров сборной. Надеюсь, его не будут постоянно сравнивать со мной, ведь это будет оказывать на него давление. Не стоит называть его новым Салахом. Пусть Омар наслаждается своей карьерой. Он по-своему уникален», - передает слова египтянина пресс-служба мерсисайдского клуба.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Мармуш провел десять поединков. 25-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Омар Мармуш ещё теги
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