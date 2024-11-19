Нападающий «Ливерпуля» Салах высказал мнение о Мармуше

«Омар очень талантливый футболист. Мармуш является одним из лидеров сборной. Надеюсь, его не будут постоянно сравнивать со мной, ведь это будет оказывать на него давление. Не стоит называть его новым Салахом. Пусть Омар наслаждается своей карьерой. Он по-своему уникален», - передает слова египтянина пресс-служба мерсисайдского клуба.