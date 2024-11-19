Эндо высказался о потере места в составе «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо получает мало игровой практики в текущем сезоне.

31-летний футболист принял участие в восьми матчах «красных» при Арне Слоте. Японец выходил в старте только в Кубке лиги, а во всех остальных случаях появлялся на замену незадолго до финального свистка.

«Я мало играю, но усердно тренируюсь, чтобы поддерживать форму. Я просто должен показывать уверенную игру. Знаю, что за моим выступлением пристально следят, даже когда я не появляюсь на поле», – приводит Anything Liverpool слова хавбека.

Ватару Эндо перебрался в «Ливерпуль» из «Штутгарта» в августе прошлого года.